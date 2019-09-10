Злоумышленник, используя свое служебное положение и имея доступ к складскому помещению, похитил оттуда партию алкогольной продукции...

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы задержали 31-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в хищении партии алкогольной продукции.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одной из столичных организаций, занимающейся реализацией алкогольной продукции. По его словам, со складского помещения было похищено 108 бутылок алкогольной продукции иностранного производства. Сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела полиции задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Подмосковья, работающего в организации комплектовщиком.Полицейские установили, что злоумышленник, используя свое служебное положение и имея доступ к складскому помещению, похитил оттуда партию алкогольной продукции, которую впоследствии за денежное вознаграждение передал третьему лицу для дальнейшего сбыта.Следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятие, направленные на установление местонахождения возможного соучастника противоправного деяния, а также похищенной алкогольной продукции.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79