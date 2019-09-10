В украинской столице происходят важные события. Верховная рада приняла законопроект, который позволяет отстранить президента Владимира Зеленского от занимаемой должности.

В украинской столице происходят важные события. Верховная рада приняла законопроект, который позволяет отстранить президента Владимира Зеленского от занимаемой должности.За соответствующее решение проголосовали большинствопарламентариев. В законопроекте детально прописана процедура импичментапрезидента. Формально народные избранники могут использовать новый механизмпротив Владимира Зеленского.Чтобы начать отстранение главы государства от власти, болееполовины депутатов Рады должны подписать письменное представление с указаниемпричин такого решения. Затем создается следственная комиссия по расследованиюобвинений против президента.В состав комиссии входят парламентарии от каждой фракции сучетом их представительства в Раде. Вместе с законодателями в расследованиедолжны включиться специальный прокурор и следователи. После этого обвиненияпротив главы государства рассматривают Конституционный и Верховный суды.Если они подтвердят законность процедуры импичмента, товопрос выносится на голосование парламентариев. Если решение не набралобольшинство голосов, то спикер Верховной рады извиняется перед президентом.Примечательно, что автором законопроекта является сам .Эксперты полагают, что опасаться главе государства нечего.Поскольку президент сам внес законопроект, логично, что угрозы для негодокумент не несет, написал на своей странице в Facebook украинский политологНиколай Спиридонов.в законопроекте "защищен не меньше, чем КощейБессмертный в сказке про Иванушку", – отметил эксперт. Он усомнился вреальности выполнения всех условий, прописанных в документе.