В украинской столице происходят важные события. Верховная рада приняла законопроект, который позволяет отстранить президента Владимира Зеленского от занимаемой должности.
В украинской столице происходят важные события. Верховная рада приняла законопроект, который позволяет отстранить президента Владимира Зеленского от занимаемой должности.
За соответствующее решение проголосовали большинство
парламентариев. В законопроекте детально прописана процедура импичмента
президента. Формально народные избранники могут использовать новый механизм
против Владимира Зеленского.
Чтобы начать отстранение главы государства от власти, более
половины депутатов Рады должны подписать письменное представление с указанием
причин такого решения. Затем создается следственная комиссия по расследованию
обвинений против президента.
В состав комиссии входят парламентарии от каждой фракции с
учетом их представительства в Раде. Вместе с законодателями в расследование
должны включиться специальный прокурор и следователи. После этого обвинения
против главы государства рассматривают Конституционный и Верховный суды.
Если они подтвердят законность процедуры импичмента, то
вопрос выносится на голосование парламентариев. Если решение не набрало
большинство голосов, то спикер Верховной рады извиняется перед президентом.
Примечательно, что автором законопроекта является сам .
Эксперты полагают, что опасаться главе государства нечего.
Поскольку президент сам внес законопроект, логично, что угрозы для него
документ не несет, написал на своей странице в Facebook украинский политолог
Николай Спиридонов.
в законопроекте "защищен не меньше, чем Кощей
Бессмертный в сказке про Иванушку", – отметил эксперт. Он усомнился в
реальности выполнения всех условий, прописанных в документе.