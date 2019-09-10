Дарина Руднева выступит в Германии

Дарина Руднева выступит в Германии21-летняя исполнительница, в прошлом году победившая на Международном проекте «Планета Талантов» в номинации эстрадный вокал, стала финалисткой отбора и отправится на финал телевизионного конкурса Euro Pop Contest Grand-Prix Berliner Perle.На прослушивании ей нужно было спеть 2 композиции – мировой хит и песню на русском языке, девушка получила высшие баллы и заняла первое место среди участников от 18-ти до 24-х лет.Теперь ей предстоит побороться за Гран-При конкурса с молодыми и талантливыми исполнителями из 20 стран. Финал будет проходить с 26 ноября по 2 декабря в Берлине.