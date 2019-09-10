Американская поп-исполнительница Кристина Агилера является матерью двух чудесных малышей. Она поведала о своем отношении к детям, их появлении и влиянии на ее жизнь.

Американская поп-исполнительница Кристина Агилера является матерью двух чудесных малышей. Она поведала о своем отношении к детям, их появлении и влиянии на ее жизнь.Певица призналась, что малыши кардинально изменили ее карьерные планы. По словам артистки, с появлением наследников серьезно смещается фокус. После их рождения в ее жизни появились вещи важнее, чем она сама.Кристина отмечает, что сама в душе большой ребенок. Дети предоставили ей возможность играть и прививать им воображение."Это смешно, но я не планировала заводить детей! Я очень спонтанна в этих вопросах. Вселенная решает, когда чему случиться", – поделилась Агилера.Ради наследников поп-дива на время прекратила ездить с гастролями по миру. Но, по ее словам, она очень тосковала по выступлениям. Вскоре она не выдержала и вернулась к работе."На все, что я делаю, оказывают влияние мои дети. Но в то же время я должна быть уверена, что не теряю себя", – заявила Кристина.Тем не менее, когда певица узнала о своем интересном положении, она очень обрадовалась. Агилера наслаждалась беременностью и очень ждала появления обоих детей, сообщает .Отметим, 11-летнего сына Макса звезда родила от бывшего мужа, продюсера Джордана Брэтмана. А 5-летнюю дочь Саммер Рейн она подарила нынешнему возлюбленному Мэттью Ратлеру.