Пришедший на Дальний Восток тайфун Линлин с каждым днем лишь усугубляет положение жителей городов. Так, в минувшую ночь ливень снова не прекращался.
Пришедший на Дальний Восток тайфун "Линлин" с каждым днем лишь усугубляет положение жителей городов. Так, в минувшую ночь ливень снова не прекращался.
Всего за 3 дня в Комсомольске-на-Амуре осадки превысили месячную норму. Улицы, дома и больницы затоплены. Школы и детские сады пришлось закрыть.
Жителям
оказывают необходимую помощь и эвакуируют их в пункты временного размещения. Там уже находятся 58 человек, 18 из которых – дети.
Уровень воды в Амуре поднялся до 827 сантиметров. Это на 2 метра выше критической отметки.
В одном из районов Комсомольска-на-Амуре повреждена дамба. С помощью тяжелой техникиподразделения МЧС и военные
укрепляют защитные сооружения, сообщает .
Ситуацию прокомментировал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко. По его словам, на территории города выпало более 83 миллиметров осадков.
"Вода скопилась у нижних стоков Амура. На данный момент проводится откачка воды", – подчеркнул Прокопенко.
Тем временем, в Амурской области проводится дезинфекция дорог, частных подворий и подсобных хозяйств. Такая обработка необходима для предотвращения распространения инфекций.