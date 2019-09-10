Пришедший на Дальний Восток тайфун Линлин с каждым днем лишь усугубляет положение жителей городов. Так, в минувшую ночь ливень снова не прекращался.

Пришедший на Дальний Восток тайфун "Линлин" с каждым днем лишь усугубляет положение жителей городов. Так, в минувшую ночь ливень снова не прекращался.Всего за 3 дня в Комсомольске-на-Амуре осадки превысили месячную норму. Улицы, дома и больницы затоплены. Школы и детские сады пришлось закрыть.Жителямоказывают необходимую помощь и эвакуируют их в пункты временного размещения. Там уже находятся 58 человек, 18 из которых – дети.Уровень воды в Амуре поднялся до 827 сантиметров. Это на 2 метра выше критической отметки.В одном из районов Комсомольска-на-Амуре повреждена дамба. С помощью тяжелой техникиподразделения МЧС и военныеукрепляют защитные сооружения, сообщает .Ситуацию прокомментировал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко. По его словам, на территории города выпало более 83 миллиметров осадков."Вода скопилась у нижних стоков Амура. На данный момент проводится откачка воды", – подчеркнул Прокопенко.Тем временем, в Амурской области проводится дезинфекция дорог, частных подворий и подсобных хозяйств. Такая обработка необходима для предотвращения распространения инфекций.