Как гром среди ясного неба прозвучало заявление Альбины Джнабаевой об уходе от Меладзе. Популярная певица назвала причину такого своего решения.

Как гром среди ясного неба прозвучало заявление Альбины Джнабаевой об уходе от Меладзе. Популярная певица назвала причину такого своего решения.В своем заявлении Альбина Джанабаева уточнила, что рассталась с продюсером Константином Меладзе еще год назад, но лишь сейчас решила придать эту новость огласке. При этом артистка не стала уточнять, зачем сделала это, сохранив интригу среди поклонников. Но сейчас артистка решила прояснить ситуацию. В интервью шоу "Русские перцы" Альбина Джанабаева намекнула на то, что после ее ухода из группы "ВИА Гра" существовал некий конфликт интересов, который не давал ей развиваться как артистке.Некоторые СМИ уже сделали определенные выводы. Так, издание предположило, что Константин Меладзе был все это время слишком занят продвижением своей жены, популярной певицы Веры Брежневой. По словам Альбины Джанабаевой, она поняла, что Константин Меладзе был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".Предположительно, он не занимался написанием песен для репертуара Альбины, уделяя ей недостаточно внимания, так как его продюсерский центр сотрудничает и с другими артистами, в том числе с Верой Брежневой. "Мне стало тесно, что ли... В общем, я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой", – заключила Альбина Джанабаева.