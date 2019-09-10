По словам потерпевшей, неизвестный из помещения сауны похитил ее рюкзак, в котором находились документы, банковские карты, денежные средства, ювелирные изделия и личные вещи...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Братеево задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в грабеже и краже.В ОМВД России по району Братеево с заявлением обратилась 37-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, неизвестный из помещения сауны похитил ее рюкзак, в котором находились документы, банковские карты, денежные средства, ювелирные изделия и личные вещи, после чего скрылся. Ущерб составил более 250 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний москвич.Как было установлено, потерпевшая со своими знакомыми отдыхала в сауне. Один из них, выбрав удобный момент, похитил ее личные вещи и скрылся.В ходе дальнейшей работы с задержанным была установлена его причастность к совершению грабежа на территории района.Так, в территориальный отдел полиции обратилась 28-летняя жительница района. По ее словам, она с подругами возвращалась домой, когда к ним подошел неизвестный. Мужчина предложил проводить их до дома. Зайдя с девушками в подъезд, злоумышленник открыто похитил сумку заявительницы, в которой находились документы, банковские карты и мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.По данным фактам следствием ОМВД России по району Братеево возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража» и статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22