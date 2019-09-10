Роскошная фигура Полины Гагариной часто становится поводом для обсуждения. Недавно певица выложила новое фото, которое возбудило народ.

Роскошная фигура Полины Гагариной часто становится поводом для обсуждения. Недавно певица выложила новое фото, которое возбудило народ.Артистка никогда не устает работать над собой. Девушка активно занимается спортом, и результаты ее трудов могут оценить все, у кого есть глаза. Кроме того, Полина много выступает и участвует в различных творческих проектах, а также воспитывает 11-летнего сына и двухлетнюю дочь.Тем не менее, при своем загруженном графике российская красотка успевает расслабиться даже перед съемками. Недавно артистка выложила на своей странице в социальной сети Instagram фото, где позирует в бикини.Отметим, что девушка вернулась из отпуска и уже приступила к работе, но в краткие моменты отдыха она, похоже, совершенно не против понежиться в лучах последних теплых деньков. Свою публикацию Гагарина подписала так: "На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела. Всем отличного дня! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)"Поклонники, разумеется, не смогли обойти яркую фотографию стороной. Многие поспешили высказать свое восхищение роскошной подтянутой фигурой артистки. Кроме того, некоторые воспользовались случаем и задали волнующие их вопросы из разряда, когда певица прибудет в тот или иной город. Впрочем, Полина оставила эти комментарии без ответа."Красота хорошего настроения!", "Вам тоже отличного дня и съемок", "Шикарная! И тебе отличного дня, Поля", "Спасибо, и Вам отличного дня! Нереально шикарная фигура, бомба! Красивая очень", – эти и другие благожелательные отзывы оставили подписчики Гагариной.