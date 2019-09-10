Действия бывшего президента Украины Петра Порошенко привели к тому, что депутатом Верховной рады стал Виктор Медведчук – сторонник сближения с Россией. За последний год политик, которого называют кумом Владимира Путина, совершил головокружительный политический взлет.
Действия бывшего президента Украины Петра Порошенко привели к тому, что депутатом Верховной рады стал Виктор Медведчук – сторонник сближения с Россией. За последний год политик, которого называют кумом Владимира Путина, совершил головокружительный политический взлет.
В девятом созыве Верховной рады возглавляемый Медведчуком
блок "Оппозиционная платформа– За жизнь" занял 43 места. В
определенной степени успех политика связан с действиями экс-президента Петра
Порошенко, полагает эксперт Валерий Клочок.
Аналитик напомнил, что бывший глава государства направил
Медведчука в Минск на переговоры по урегулированию на Востоке Украины. Кроме
того, проект "Оппозиционной платформы – За жизнь" появился по
согласованию с , заявил эксперт в интервью украинскому "Каналу
24". Таким образом бывший президент намеревался создать себе удобного
противника на выборах.
Новая власть проводит информационную кампанию против
Медведчука и пытается отстранить его от переговоров по Донбассу, заметил
Клочок. Но сделать это Зеленскому будет сложно: против лидера
"Оппозиционной платформы" должны быть конкретные обвинения в
госизмене, коррупции и незаконном ведении бизнеса, подчеркнул политолог.
"В команде Зеленского, может, вынашивают такие идеи, но
реализовывать их, скорее всего, будут не сейчас", – резюмировал эксперт.
Ранее в СМИ поспорили, принимал ли участие Медведчук в
обмене заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в минувшую
субботу, 7 сентября. Политик приезжал в Москву и посещал подготовленных для
обмена лиц.
В окружении Зеленского информацию об участии Медведчука опровергли,
пояснив что президент не привлекает политика к решению вопросов. К обмену поспешил примазаться : экс-президент объявил, что приложил к этому свою руку.