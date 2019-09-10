Действия бывшего президента Украины Петра Порошенко привели к тому, что депутатом Верховной рады стал Виктор Медведчук – сторонник сближения с Россией. За последний год политик, которого называют кумом Владимира Путина, совершил головокружительный политический взлет.

Действия бывшего президента Украины Петра Порошенко привели к тому, что депутатом Верховной рады стал Виктор Медведчук – сторонник сближения с Россией. За последний год политик, которого называют кумом Владимира Путина, совершил головокружительный политический взлет.В девятом созыве Верховной рады возглавляемый Медведчукомблок "Оппозиционная платформа– За жизнь" занял 43 места. Вопределенной степени успех политика связан с действиями экс-президента ПетраПорошенко, полагает эксперт Валерий Клочок.Аналитик напомнил, что бывший глава государства направилМедведчука в Минск на переговоры по урегулированию на Востоке Украины. Крометого, проект "Оппозиционной платформы – За жизнь" появился посогласованию с , заявил эксперт в интервью украинскому "Каналу24". Таким образом бывший президент намеревался создать себе удобногопротивника на выборах.Новая власть проводит информационную кампанию противМедведчука и пытается отстранить его от переговоров по Донбассу, заметилКлочок. Но сделать это Зеленскому будет сложно: против лидера"Оппозиционной платформы" должны быть конкретные обвинения вгосизмене, коррупции и незаконном ведении бизнеса, подчеркнул политолог."В команде Зеленского, может, вынашивают такие идеи, нореализовывать их, скорее всего, будут не сейчас", – резюмировал эксперт.Ранее в СМИ поспорили, принимал ли участие Медведчук вобмене заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в минувшуюсубботу, 7 сентября. Политик приезжал в Москву и посещал подготовленных дляобмена лиц.В окружении Зеленского информацию об участии Медведчука опровергли,пояснив что президент не привлекает политика к решению вопросов. К обмену поспешил примазаться : экс-президент объявил, что приложил к этому свою руку.