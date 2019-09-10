Новость о том, что актера Валентина Гафта парализовало и он находится в тяжелом состоянии, встревожила поклонников артиста. Самый известный живописец страны Никас Сафронов навестил друга в лазарете, дабы лично справиться о состоянии его здоровья.

Новость о том, что актера Валентина Гафта парализовало и он находится в тяжелом состоянии, встревожила поклонников артиста. Самый известный живописец страны Никас Сафронов навестил друга в лазарете, дабы лично справиться о состоянии его здоровья."Валентин Иосифович понемногу восстанавливается, уже начинает разговаривать, – рассказал Никас. – Он улыбается, адекватно реагирует на разговор, состояние его намного лучше, чем за неделю до этого, когда я его навещал. Состояние его стабилизируется, и врачи разрешают личные встречи для близких друзей".В больницу к актеру художник поехал не с пустыми руками. Хотя и без картин, что для него несвойственно. "Помимо меда с моей загородной пасеки и продуктов, которые Валентину Иосифовичу можно есть, я подарил ему шоколадку, на которой изображен Геннадий Зюганов"Вид сладости возбудил больного Гафта и он захотел сразу же полакомиться шоколадкой. "Валечка заулыбался и попросил тут же открыть ее и попробовать", – вспоминает Сафронов. Актер тут же с удовольствием поработал языком над шоколадкой.По заверению художника, с больным Гафтом рядом всегда находится домашняя помощница. А его супруга Ольга Остроумова навещает его каждый день. "Она уверена, что он в скором времени муж войдет в строй", – цитирует СафроноваНапомним, с конца августа Гафт находится в реабилитационном центре для восстановления после перенесенного инсульта. Некоторые СМИ оценивали состояние актера как тяжело. Но Сафронов привал им не верить.