В феврале 2019 года определились финалисты шестого конкурса молодых предпринимателей «Построй свой бизнес».

В феврале 2019 года определились финалисты шестого конкурса молодых предпринимателей «Построй свой бизнес». Эти были разные проекты, но объединяло их одно: уникальная идея и огромное желание авторов сделать что-то полезное для людей, животных или природы. Кому повезло попасть в финал и получить стартовый капитал? Вот эти проекты:



Манежные пастбища. В Казахстане у фермеров много проблем. Например, сложно пасти скот. Но один молодой фермер решил эту проблему. Он разработал мобильные и надежные конструкции, которые позволяют пасти скот под открытым небом круглый год, а также обеспечивают полноценное питание и отдых крупному рогатому скоту и молодняку.



Вязаные штанишки «Еркетай». Две женщины-врача и по совместительству мамы нашли решение в борьбе с дисплазией тазобедренного сустава у новорожденных детей в возрасте от 7 дней до 3 месяцев. В вязаные штанишки встроена пластина, которая избавляет детей от патологии в 95-96% случаев. По мнению Ракишева Кенеса, это прорыв в медицине.



Проект Qazacademy. Благодаря этому проекту историю Казахстана будут учить по-новому. Вместо скучных учебников, написанных сложным и сухим языком – мультимедийная программа, которая предлагает игры, тесты и подкасты. История в форме игры – это не просто креативно. Это формирует интерес к предмету и своей культуре.



Школа программирования ITnation. Автор этого проекта решил вырастить поколение сильных айтишников, которые будут работать в Казахстане. Для этого он планирует развернуть образовательные центры в школах Республики. Причем, заниматься в них смогут все школьники: занятия будут либо бесплатными, либо максимально доступными.



«Игра Марс. Первый шаг». Автор предложил проект, впечатливший Ракишева и других членов жюри. Это уникальная игра, позволяющая изучать программирование и робототехнику. Причем, и дети, и студенты не просто играют, а запоминают важную информацию и осваивают полезные навыки, которые пригодятся им для учебы, стажировки и работы.



Почему повезло именно этим проектам?

Перечитайте еще раз, о чем они. И все поймете. У вас тоже есть шанс попасть в шорт-лист и в финал седьмого конкурса «Построй свой бизнес». Главное – найти уникальную бизнес-идею, собрать команду, снять убедительный ролик длительностью 60 секунд и успеть подать заявку на участие до 15 декабря 2019 года.

Запустить свое дело не так уж сложно, как кажется. Особенно, если есть такие бизнесмены, как Ракишев Кенес, которые активно поддерживают начинающих предпринимателей. Ведь, даже после завершения конкурса, финалисты остаются в поле зрения его организаторов: им оказывают всяческую поддержку.