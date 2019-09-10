Нередки случаи, когда неугодного человека пытаются убрать с помощью темной магии. Домработница Евгения Петросяна обнаружила кукл-вуду в особняке юмориста.

Нередки случаи, когда неугодного человека пытаются убрать с помощью темной магии. Домработница Евгения Петросяна обнаружила кукл-вуду в особняке юмориста.Ольга работает в семье комика уже много лет. Женщина вместе со звездной семьей переживала и взлеты, и падения. И уж конечно она видела, как происходил разрыв Петросяна с Еленой Степаненко. Напомним, что артисты разошлись 16 ноября 2018 года, но споры по поводу их развода до сих пор не утихают.Новость доплняется