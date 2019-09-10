Не все творчество способно порадовать поклонников. Знаменитый рэпер Гуф (наст. имя Алексей Долматов) извинился перед народом за клип в соавторстве с Тимати (Тимур Юнусов).

Не все творчество способно порадовать поклонников. Знаменитый рэпер Гуф (наст. имя Алексей Долматов) извинился перед народом за клип в соавторстве с Тимати (Тимур Юнусов).Артист утверждает, что понятия не имел, когда клип выпустят в глобальную сеть. Исполнитель выложил на своей странице в социальной сети Instagram короткое видео, где поделился с подписчиками негодованием. Он отметил, что изначально его намерения в отношении материала были максимально чистыми."Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем. <…> Я ни копейки с этого не получил", – рассказал рэпер поклонникам. Долматов подчеркнул, что более не намерен сотрудничать с Юнусовым и будет "читать в одиночку"."В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее", – высказался мужчина.Эпопея началась с того, что в интернете появился клип двух исполнителей на песню "Москва". Ролик опубликовали ко Дню города, и многие возмутились содержащимися там постулатами. Резкие выражения рэперов задели сердца жителей столицы, и многие поспешили выразить свое негодование.Напомним, что ранее Тимати также извинился за совместное с Гуфом творчество. Артист подчеркнул, что не ожидал такой негативной реакции. Кроме того, певец согласился, что с текстом "вышел перебор" и что Тимур "не хочет никого цеплять" и намерен удалить резонансное видео.Отметим, что фолловеры Алексея не остались в стороне от беды кумиры. Многие поспешили поддержать артиста, а некоторые призвали его не оправдываться за содеянное, если нет состава вины."Не смотрела видео, не интересно. И если бы посмотрела, мнение о тебе не изменилось бы (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Ну даже, если заплатили! Гуф столько годноты подарил. Даже если заплатили, то гуф кайфуй, ты лучший и не парься!", "Леха, <зачем> ты оправдываешься? Бросай <этим> заниматься – оправданием", – высказались пользователи.