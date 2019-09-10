Шпионский скандал в России стал поводом для специалистов задуматься о присутствии агентов других стран в окружении простых людей. Эксперты считают, что такой сценарий вполне реален.

Шпионский скандал в России стал поводом для специалистов задуматься о присутствии агентов других стран в окружении простых людей. Эксперты считают, что такой сценарий вполне реален.Сообщение зарубежных СМИ о том, что из России был эвакуирован высокопоставленных сотрудник американской разведки, вызвало настоящий шпионский скандал. Российские журналисты, проанализировав просочившуюся в открытый доступ информацию, пришли к выводу, что речь идет об Олеге Смоленкове, бывшем работнике администрации президента.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что этот человек действительно занимал соответствующую должность, однако несколько лет назад был уволен в соответствии с внутренними распоряжениями. Официальный представитель Кремля добавил, что к категории высших должностных лиц Олег Смоленков не относился."Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее – это, сами понимаете, такой жанр Pulp Fiction – "Криминального чтива", – цитирует Дмирия Пескова.Впрочем, эксперты считают, что опасность встретить на своем пути шпиона грозит не только служащим в высших эшелонах власти. "Многие считают, что шпионы обязательно должны быть связаны с политикой, однако это не так. Их стараются внедрить практически во все сферы общественной жизни", – цитирует историка спецслужб Андрея Ведяева.По его словам, агенты иностранных разведок могут трудиться в СМИ, предприятиях военной отрасли, экологических организациях и высших учебных заведениях. Впрочем, разводить шпиономанию эксперт не советует."Надо понимать, что шпион – это не человек в черном плаще, который выходит ночью с фонарем в руках. Внешне это ничем не выдающиеся люди, которые живут, казалось бы, обычной жизнью. Рядовой гражданин никогда даже не догадается, что рядом с ним – агент", – рассказал Андрея Ведяев.Материал дополняется.