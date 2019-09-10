На церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что к 2021 году город может стать американской столицей. Посетить его он пригласил Дональда Трампа, с которым пообещал обо всем договорится.

На церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что к 2021 году город может стать американской столицей. Посетить его он пригласил Дональда Трампа, с которым пообещал обо всем договорится.Торжественное открытие легкоатлетического матча Европа – США прошло на стадионе "Динамо" в Минске. Александр Лукашенко пообещал, что в случае соответствующего поручения, в 2021 году проведет таке же соревнование, но уже на более высоком уровне.При этом тот факт, что в следующий раз принимающей стороной должны выступать США, президента Белоруссии не смущает. "Обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США", – заявил он.Впрочем, Александр Лукашенко поправился, что речь не идет о том, чтобы Белоруссия присоединила к себе США. "На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США", – объяснил он.Вопросы с американской стороной он пообещал решить. "С Дональдом Трампом мы договоримся. И я думаю, что он появится здесь на этом стадионе в столице очередных легкоатлетических игр матча века!", – заключил Александр Лукашенко.Примечательно, что идея имеет все шансы реализоваться. Дело в том, что в 2021 году США принимают также чемпионат мира по легкой атлетике, поэтому проведение американо-европейского матча вновь ложится на плечи европейских стран.Символическое назначение Минска "столицей США" позволит вновь принимать у себя гостей со всего мира, а американской стороне с легким сердцем переложить ответственность за организацию мероприятия на кого-нибудь еще. Именно на такое развитие событий, судя по всему, рассчитывает президент Белоруссии.