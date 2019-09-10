Проводится ведомственная проверка

Проводится ведомственная проверкаРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту смерти 25-летней жительницы Владимира.Женщина поступила в родильный дом №2 пятого сентября 2019 года, на следующий день у нее началась родовая деятельность, которая протекала в контролируемом режиме.После появления на свет новорожденной дочки у роженицы зафиксировали клиническую картину, потребовавшую вмешательства реаниматолога. Проведение реанимационных мероприятий не принесло результата, врачи констатировали смерть женщины.Новорожденная девочка находится под наблюдением врачей.Проводится ведомственная проверка. Расследование продолжается.