Мужчина достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать молодому человеку...

«Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по району Ярославский задержали подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от матери 14-летнего подростка. Со слов женщины, к ее сыну, который находился во дворе дома на Холмогорской улице, подошёл неизвестный. Он начал общение с подростком, но тот не стал отвечать на его вопросы. Тогда мужчина достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать молодому человеку. Отец подростка, увидев это, подбежал к злоумышленнику и выбил у него из рук данный предмет.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. У него изъяты два кухонных ножа.По данному факту дознанием ОМВД России по району Ярославский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29