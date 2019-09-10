Угадайте, кто продолжает жечь? Конечно же скандальная блогерша Лена Миро. Она снова выпустила материал, в котором вновь раскритиковала очередную знаменитость.

Угадайте, кто продолжает "жечь"? Конечно же скандальная блогерша Лена Миро. Она снова выпустила материал, в котором вновь раскритиковала очередную знаменитость.В последнее время интернет наводнили слухи о второй беременности Ксении Собчак. Поговаривают, что телеведущая ждет ребенка от своего будущего супруга Константина Богомолова. Эксцентричная пара, как сообщалось ранее, намерена пожениться довольно скоро.Впрочем, даже несмотря на вероятную скорую женитьбу, Собчак выступила с заявлением, что ожидать пополнения не стоит. Телеведущая довольно лаконично предпочла слухи о беременности: "Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда".Тем не менее, нашлись те, кто ей не поверил. В частности, скандальная Миро вновь в пух и прах разнесла события, происходящие в частной жизни знаменитой пары."Ксюш, а свадьбы по залету – это действительно такая безнадега, что фу (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.), – написала в телеграмм-канале девушка. Она назвала Ксению "самкой богомола" и ехидно подметила, что если журналистка солгала поклонникам, то когда правда вскроется, будет очень тяжело."Многие читатели, глядя прямо сейчас на невесту, хотят знать, как она будет выкручиваться, когда в марте родит. Я отвечу: никак. Не станет она выкручиваться, а просто сделает козью морду и потребует поздравлений по поводу рождения же ребенка", – сделала вывод Лена.