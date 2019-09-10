Земля, корпуса и станки обошлись в 153 миллионов рублей

Земля, корпуса и станки обошлись в 153 миллионов рублейПокупатель Владимирского тракторного завода наконец нашёлся. Им стала фирма из Липецка «Тягачактив», выигравшая конкурс и заплатившая за землю, станки и корпуса предприятия 153 миллиона рублей.Кроме нее на завод решили претендовать еще 12 потенциальных инвесторов.Отмечается, что с молотка на продажу прошли активы владельца имущественного комплекса ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ».