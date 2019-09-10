Эксперты оценили решение Верховной рады о принятии закона о процедуре импичмента президента Украины. У народа, уверены специалисты, есть более насущные проблемы.

Эксперты оценили решение Верховной рады о принятии закона о процедуре импичмента президента Украины. У народа, уверены специалисты, есть более насущные проблемы.Законопроект, подробно излагающий все обстоятельства процедуры импичмента главы государства, внес на рассмотрение парламента сам Владимир Зеленский. Начинание президента поддержали народные избранники."Так ли необходима сейчас такая строгость в отношении статуса президента и в отношении импичмента? Это очень сомнительно", – цитирует заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева.Однако сама новость звучит так, словно депутаты голосовали за отставку Владимира Зеленского. Смысл же всей операции, по мнению экспертов, был до банального прост и заключался в отвлечении внимания."Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест… Эта имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения", – подчеркнул аналитик.Напомним, Дни.ру писали о голосовании Верховной рады за определение . Согласно тексту документа, чтобы начать отстранение главы государства от власти, более половины депутатов Рады должны подписать письменное представление с указанием причин такого решения. Затем создается следственная комиссия по расследованию обвинений против президента.В том случае, если законность процедуры импичмента будет подтверждена, вопрос выносится на голосование парламента. Если сторонникам устранения президента от власти не удастся набрать большинства голосов, то спикеру Верховной рады придется извиняться перед президентом.Почти сразу после того, как стало известно о принятии соответствующего законопроекта, многие эксперты отметили, что самому не грозит. Дескать, он не стал бы предлагать инициативу, если она несла бы ему хотя бы минимальную опасность.