Печальная новость поступила сегодня в СМИ. Скончался экс-глава города Кировска Михаил Горбачев.

Печальная новость поступила сегодня в СМИ. Скончался экс-глава города Кировска Михаил Горбачев.Политик умер вчера, 8 сентября, на 59-ом году жизни. Ранее в глобальной паутине ходили слухи о тяжелой продолжительной болезни Михаила, которые вскоре подтвердились.Мужчина был главой города без малого пять лет – с 30 октября 2010 года по 25 сентября 2015 года. Он родился и всю жизнь прожил в родном "пристанище горняков". Многие запомнили его как человека трудолюбивого.Горбачев прошел сложный путь, прежде чем пришел к власти. Он родился21 ноября 1960 года в рабочей семье города металлургов. Высшее образование будущий политик получил в Карелии. С успехом закончив институт, тогда еще молодой, 19-летний парень устроился работать времонтно-механический цех ПО "Апатит".