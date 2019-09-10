В последнее время по стране бродят самые невообразимые слухи о звезде шансона Любови Успенской. Поводом послужило ее признание в онанизме, но если ранее эту тему обсуждали только в России, то теперь она вышла на международный уровень!

В последнее время по стране бродят самые невообразимые слухи о звезде шансона Любови Успенской. Поводом послужило ее признание в онанизме, но если ранее эту тему обсуждали только в России, то теперь она вышла на международный уровень!Все началось с того, что во время одного из интервью женщина честно призналась, что мастурбирует перед концертами. По ее словам, это отлично помогает снять стресс и ничего страшного в самоуслаждении нет: "Что такого в мастурбации?"Напомним, что выступает артистка довольно часто – до восьми концертов в месяц. Успенская добавила, что стесняться такого естественного процесса не стоит. Певица вообще недоумевает, почему тема онанизма является табуированной и рекомендует поклонникам "не отказывать себе в этом".Подобные рассуждения стали плодотворной почвой для материала, который британское издание Daily Star. По видимому, зарубежные журналисты настолько впечатлились смелостью российской шансоньетки, что поспешили написать целую заметку, касательно откровений Успенской.Англичане собрали лучшие выражения певицы по поводу онанизма. Припомнили все – и про стресс, и про концерты. Не забыли даже про внезапный совет исполнительницы, касательно женской груди."Если у вас красивая грудь, всегда игнорируйте лифчики", – процитировали слова Любови корреспондентыDaily Star, – "Самое главное – хорошие соски. Они должны быть розовыми и "стоячими"".