Мужчина в присутствии понятых добровольно выдал вещество, которое согласно справке об исследовании содержит наркотическое средство метилэфедрон, массой свыше 480 граммов...

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по г. Москве совместно с оперативниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – метилэфедрона.В ходе несения службы сотрудники Росгвардии на улице Крымский Вал заметили подозрительного мужчину, который при виде служебного автомобиля сел на велосипед и попытался скрыться, однако был задержан. Им оказался 26-летний приезжий мужчина, пояснивший, что имеет при себе пакет с неизвестным веществом. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Мужчина в присутствии понятых добровольно выдал вещество, которое согласно справке об исследовании содержит наркотическое средство метилэфедрон, массой свыше 480 граммов.Как было установлено, злоумышленник намеревался сбыть данное средство.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60