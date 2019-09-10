Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное делоСледственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины. Весной этого года ее нашли мертвой в квартире в Гороховце. Смерть наступила из-за отравления угарным газом.В августе 2018 года по заказу фирма установила в квартире новую кухонную мебель, оборудованную вытяжкой над плитой. Труба от вытяжки перекрыла вентиляцию и стала препятствовать выходу угарного газа. Сотрудник газовой службы не нашел никаких нарушений.Вечером 2 мая 2019 года потерпевшая в ванной почувствовала недомогание, с трудом добралась до кровати и там умерла. Женщину нашла соседка.