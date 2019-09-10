Он купил фиктивный лист нетрудоспособности

Он купил фиктивный лист нетрудоспособностиЖителя Ивановской области обвиняют в мошенничестве. С января по сентябрь 2018 года мужчина, проходя службу в пожарной охране в Ковровском районе, допустил прогул. В дальнейшем, рассчитывая на получение денег за нахождение на больничном, купил фиктивный лист нетрудоспособности и предоставил его на работе. Работодатель выплатил более 280 тысяч рублей.За мошенничество молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6-ти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.Дело направлено в Ковровский городской суд.