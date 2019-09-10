Соведущий звезды в программе Жить здорово на Первом канале,
врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус сделала
сенсационное заявление. Коллега Елены Малышевой рассказал, что людям можно потреблять в пищу
человечину.
Соведущий звезды в программе "Жить здорово" на Первом канале,
врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус сделала
сенсационное заявление. Коллега Елены Малышевой рассказал, что людям можно потреблять в пищу
человечину.
По словам Продеуса, если отвлечься от этических
и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться
по составу от любого другого. При этом он оправдал каннибализм лишь в
исключительных случаях.
Врач-иммунолог заявил, что поедание человечины может спасти
население Земли лишь в том случае, если речь идет об уменьшении
количества людей и продовольственной устойчивости, передает . Соведущий Елены Малышевой также отметил, что сам
по себе каннибализм для здоровья не вреден.
Опасность будет только в том случае, если человечина заражена инфекцией. "Если то существо, которое ты собираешься съешь, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим", – пояснил коллега Елены Малышевой. Он добавил, что, например, от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом.
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