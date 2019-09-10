Соведущий звезды в программе Жить здорово на Первом канале, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус сделала сенсационное заявление. Коллега Елены Малышевой рассказал, что людям можно потреблять в пищу человечину.

Соведущий звезды в программе "Жить здорово" на Первом канале,врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус сделаласенсационное заявление. Коллега Елены Малышевой рассказал, что людям можно потреблять в пищучеловечину.По словам Продеуса, если отвлечься от этическихи моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличатьсяпо составу от любого другого. При этом он оправдал каннибализм лишь висключительных случаях.Врач-иммунолог заявил, что поедание человечины может спастинаселение Земли лишь в том случае, если речь идет об уменьшенииколичества людей и продовольственной устойчивости, передает . Соведущий Елены Малышевой также отметил, что сампо себе каннибализм для здоровья не вреден.Опасность будет только в том случае, если человечина заражена инфекцией. "Если то существо, которое ты собираешься съешь, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим", – пояснил коллега Елены Малышевой. Он добавил, что, например, от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом.Материал дополняется