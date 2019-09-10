Злоумышленники, не имея разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконную банковскую деятельность...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что пятеро злоумышленников, не имея разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Так, используя счета различных фиктивных организаций, фигуранты проводили операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения свыше 24 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Пятерым соучастникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53