Оперативники изъяли у фигуранта наркосодержащие растения.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).Фигурант был задержан летом текущего года в ходе оперативных мероприятий, проводимых на территории района. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с содержимым растительного происхождения.Проведенным впоследствии исследованием доказано, что в пакете находилась конопля, массой более 260 граммов.По словам фигуранта, растения он собрал в лесу, планируя в дальнейшем использовать их для личного потребления.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.