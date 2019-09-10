Выступление Димы Билана на Дне города в Самаре обернулось чудовищным скандалом. Артист не вязал лыка, не попадал в фонограмму и делал странные телодвижения на сцене. Всему виной – залитые перед концертом коньяком глаза.

Выступление Димы Билана на Дне города в Самаре обернулось чудовищным скандалом. Артист не вязал лыка, не попадал в фонограмму и делал странные телодвижения на сцене. Всему виной – залитые перед концертом коньяком глаза.Поклонники певца в недоумении и считают его выступление позором. Сам Дима разразился извинениями в Интернете. Почти по Филатову: "Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня направить / На текущую войну. / Нет войны – я все приму – / Ссылку. Каторгу. Тюрьму".А коллеги, которые, видимо, и сами любят заложить за воротник, Билана поддержали. Например, фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посоветовал юному коллеге не переживать, ибо зрителям самарского концерта повезло наблюдать, как Билан "в зюзю пьяный вертит тазом". Он добавил, что в СМИ ничего бы не написали, если артист выступил трезвым, а теперь новости о нем в топах, и это хорошо.Никита Джигурда, который тоже славится девиантным поведением, заявил, что ему понятно состояние востребованных артистов, которые устают на гастролях. "Я не исключаю и допингов, все это известно. Я к этому лояльно отношусь", – говорит актер. По его мнению, тяжело быть примерным мальчиком у всех на виду. Онризнался, что и сам иногда выходил на сцену в подвыпившем состоянии. Мол, ничего страшно, поскольку многие звезды шоу-бизнеса живут по принципу "секс, наркотики и рок-н-ролл".Филипп Киркоров уверен, что Билан все равно остается артистом с большой буквы. По его словам, время все сотрет, а честные поступки останутся в памяти людей навсегда.Жаль, балерина Анастасия Волочкова о пьяном Билане пока не высказалась. А ведь ее реакция многим была бы интересна – она должна понимать Диму, кажется, как никто другой.