Татьяна Гудзева заявляет, что отец ее новорожденного сына Федора – певец Прохор Шаляпин. В студи программы На самом деле на Первом канале женщина рассказала, что вокалист погряз во лжи.

Татьяна Гудзева заявляет, что отец ее новорожденного сынаФедора – певец Прохор Шаляпин. В студи программы "На самом деле" на Первом каналеженщина рассказала, что вокалист погряз во лжи.Гудзева говорит, что Шаляпин давно обманывает свою невесту –пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Он боится Виталину, я уже говорила,что он ведет двойную жизнь. Он у нее под каблуком. Это очень страшный человек.Я не заю, как она его держит. Он меня тоже уговаривает, чтобы я молчала, нояуже устала молчать", – сказала Татьяна в беседе с ведущим ток-шоу "На самомделе" Дмитрием Шепелевым.По словам Гудзевой, отношения Шаляпина и Цымбалюк-Романовской– это фикция. Татьяна говорит, что она и певец вступили в сговор, чтобы обогатиться засчет пианистки. Более того, Гудзева помогала разрабатывать план по соблазнениюВиталины."Он мне сразу сказал, что она проходной билет к богеме. Она очень состоятельная женщина. Он решил:раз уж она в него влюблена, то будет у них свадьба. Когда я родила ребенка, он предложилпрописать этого ребенка у нее в квартире", – подчеркнула экс-возлюбленнаявокалиста.Теперь Татьяна хочет, чтобы Прохор прекратил все отношения сВиталиной и вернулся к ней и ребенку. Гудзева мечтает вывести ушлую пианисткуна чистую воду.В студии "На самом деле" появилась сама ВиталинаЦымбалюк-Романовская. Пианистка назвала заявление соперницы глупостью."Если Прохор мне об этом скажет, мы просто выясним отношенияи все. Я спокойно ко всему отношусь, я никогда не ревную, всегда доверяюмужчине, который со мной находится", – туманно высказалась Виталина Цымбалюк-Романовскаяв сегодняшнем выпуске программы .Прохор Шаляпин тоже приехал на съемочную площадку. Артист буквальнос порога бросился признаваться в любви к пианистке. Между тем последующаяпроверка Прохора на детекторе лжи показала, что чувства к Виталине не мешаютему поддерживать любовную связь с Татьяной. Артист все отрицал, но его поймали на вранье.Отметим, что в рамках ток-шоу провели ДНК-тестна определение отцовства. Результаты исследования обнародуют в ближайшемвыпуске ток-шоу. Примечательно, что на роль родителя новорожденного Федорапретендует не только Шаляпин: некий Павел Остапенко считает, что ребенокТатьяны рожден от него.