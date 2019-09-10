Татьяна Гудзева заявляет, что отец ее новорожденного сына
Федора – певец Прохор Шаляпин. В студи программы На самом деле на Первом канале
женщина рассказала, что вокалист погряз во лжи.
Татьяна Гудзева заявляет, что отец ее новорожденного сына
Федора – певец Прохор Шаляпин. В студи программы "На самом деле" на Первом канале
женщина рассказала, что вокалист погряз во лжи.
Гудзева говорит, что Шаляпин давно обманывает свою невесту –
пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Он боится Виталину, я уже говорила,
что он ведет двойную жизнь. Он у нее под каблуком. Это очень страшный человек.
Я не заю, как она его держит. Он меня тоже уговаривает, чтобы я молчала, ноя
уже устала молчать", – сказала Татьяна в беседе с ведущим ток-шоу "На самом
деле" Дмитрием Шепелевым.
По словам Гудзевой, отношения Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
– это фикция. Татьяна говорит, что она и певец вступили в сговор, чтобы обогатиться за
счет пианистки. Более того, Гудзева помогала разрабатывать план по соблазнению
Виталины.
"Он мне сразу сказал, что она проходной билет к богеме. Она очень состоятельная женщина. Он решил:
раз уж она в него влюблена, то будет у них свадьба. Когда я родила ребенка, он предложил
прописать этого ребенка у нее в квартире", – подчеркнула экс-возлюбленная
вокалиста.
Теперь Татьяна хочет, чтобы Прохор прекратил все отношения с
Виталиной и вернулся к ней и ребенку. Гудзева мечтает вывести ушлую пианистку
на чистую воду.
В студии "На самом деле" появилась сама Виталина
Цымбалюк-Романовская. Пианистка назвала заявление соперницы глупостью.
"Если Прохор мне об этом скажет, мы просто выясним отношения
и все. Я спокойно ко всему отношусь, я никогда не ревную, всегда доверяю
мужчине, который со мной находится", – туманно высказалась Виталина Цымбалюк-Романовская
в сегодняшнем выпуске программы .
Прохор Шаляпин тоже приехал на съемочную площадку. Артист буквально
с порога бросился признаваться в любви к пианистке. Между тем последующая
проверка Прохора на детекторе лжи показала, что чувства к Виталине не мешают
ему поддерживать любовную связь с Татьяной. Артист все отрицал, но его поймали на вранье.
Отметим, что в рамках ток-шоу провели ДНК-тест
на определение отцовства. Результаты исследования обнародуют в ближайшем
выпуске ток-шоу. Примечательно, что на роль родителя новорожденного Федора
претендует не только Шаляпин: некий Павел Остапенко считает, что ребенок
Татьяны рожден от него.