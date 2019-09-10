Звезда шоу Дом-2 в своем Instagram-аккаунте пожаловалась подписчикам на хейтеров, которые угрожают ее семилетней дочери Анджелине-Литиции и матери. Виктория Боня решила привлечь их к ответственности.

Звезда шоу "Дом-2" в своем Instagram-аккаунте пожаловаласьподписчикам на хейтеров, которые угрожают ее семилетней дочериАнджелине-Литиции и матери. Виктория Боня решила привлечь их к ответственности.Три незнакомые женщины буквально затравили девочку, обзывая ее обиднымисловами и угрожая лишить мать родительских прав. По словам Виктории Бони,злопыхательницы дошли до того, что караулят ее дочь у школы.Материал дополняется