Звезда шоу Дом-2 в своем Instagram-аккаунте пожаловалась
подписчикам на хейтеров, которые угрожают ее семилетней дочери
Анджелине-Литиции и матери. Виктория Боня решила привлечь их к ответственности.
Звезда шоу "Дом-2" в своем Instagram-аккаунте пожаловалась
подписчикам на хейтеров, которые угрожают ее семилетней дочери
Анджелине-Литиции и матери. Виктория Боня решила привлечь их к ответственности.
Три незнакомые женщины буквально затравили девочку, обзывая ее обидными
словами и угрожая лишить мать родительских прав. По словам Виктории Бони,
злопыхательницы дошли до того, что караулят ее дочь у школы.
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