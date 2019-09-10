Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий МедведевВ этом году Владимирская область получит 27 школьных автобусов и 7 автомобилей скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.Автомобили скорой помощи класса В и С для 33-го региона произвели на заводах «ГАЗ», «УАЗ» и «Форд Соллерс Холдинг».Также во Владимирскую область поставят школьные автобусы производства заводов «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ». Они будут вмещать от 10 человек.