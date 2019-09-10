Они вместе попали в аварию

Они вместе попали в авариюАдвоката Муромской коллегии адвокатов обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.По версии следствия, в марте 2018 года адвокат, управляя автомобилем «Опель», следуя в направлении Владимира, на 22 километре автодороги М-7, превысила допустимую скорость, не учла сложные дорожные условия в виде обледенелой и заснеженной дороги, не справилась с управлением и выехала на «встречку».Ее машина столкнулась с автомобилем «Фольцваген», двигавшемся в сторону Суздаля.Пассажир автомобиля «Опель» - коллега и приятельница женщины получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью и скончалась на месте аварииУ погибшей остался ребенок, опеку над которым взял муж женщины.Уголовное дело передано прокурору.