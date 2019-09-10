Госдума во вторник, 10 сентября, открыла осеннюю сессию – 2019. О приоритетах в работе парламентариев на ближайшие четыре месяца рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По словам спикера, законодателей ждет интересная и напряженная работа.

Госдума во вторник, 10 сентября, открыла осеннюю сессию – 2019. О приоритетах в работе парламентариев на ближайшие четыре месяца рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По словам спикера, законодателей ждет интересная и напряженная работа.Реализация послания президентаЗадач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседаниеосенней сессии. Он напомнил, что в законотворческом портфеле находятся более1300 законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором -четыре.Приоритетами парламентариев в ближайшие четыре месяца будет реализацияпослания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сказалВолодин. Спикер напомнил, что в нижней палате действует специальная рабочаягруппа во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым. В ней принимаютучастие представители всех фракций.Председатель нижней палаты отметил, что из 85 пунктов планапо реализации послания выполнены 55. По девяти из них приняты законопроекты впервом чтении, также ожидается внесение 14 документов от правительства, сообщилВолодин.А в плане рассмотрения первоочередных инициатив значатся 24пункта, уточнил законодатель. Из них девять нормативно-правовых актов приняты ввесеннюю сессию текущего года, восемь – находятся на рассмотрении Думы, а семьожидаются от правительства.По словам Володина, от успеха решения поставленныхпрезидентом задач зависит качество жизни в стране. Спикер обратился кпредставителю правительства Александру Синенко с просьбой ускорить внесениенеобходимых законопроектов.Акцент на законах прямого действияВ осеннюю сессию Вячеслав Володин призвал коллег-депутатовсосредоточиться на законопроектах прямого действия. Работа над такиминормативно-правовыми актами повышает ответственность парламента, тогда какдокументы с отсылочными нормами затягивают вступление законопроекта всилу.В пример спикер Госдумы привел ситуацию с законом окарантине растений. Документ был принят пять лет назад, в 2014 году, но срокивступления в силу переносились более 20 раз из-за принятия подзаконных актов. Рассмотрение нормативно-правовых актов прямого действия поддерживается какпрезидентом, так и главой правительства, подчеркнул председатель нижней палаты.Еще один плюс таких законопроектов в том, что граждане могутпринять участие в его обсуждении, повлиять на содержание документа через своихдепутатов, сказал спикер Госдумы.Повышение качества законопроектовВ осеннюю сессию – 2019 Госдума продолжит работать надповышением качества принимаемых законов. По словам спикера, это главная задачапарламентариев. Он подчеркнул, что для этого на Охотном Ряду проходят широкиеслушания с привлечением граждан, идет активная работа во фракциях и комитетах,привлекаются эксперты."Это дает свои плоды. Мы видим, что качество законовмедленно, но повышается", – констатировал Володин.Кроме того, парламентарии приступили к анализузаконотворческой деятельности как текущего, так и предыдущих созывов, рассказалспикер Госдумы. Это необходимо для оперативного изменения законодательства вслучае необходимости, пояснил председатель нижней палаты.Бюджет и развитие регионовОдна из главных задач депутатов на ближайшие месяцы -принятие бюджета на 2020 год и два последующих плановых года. В работе надглавным финансовым документом необходимо говорить о реализации программ государственно-частногопартнерства в регионах, создании новых возможностей для развития там деловойактивности, сказал спикер Госдумы.В качестве примера Володин привел Калужскую область, котораяизбавилась от долгов и из дотационного региона перешла в разряд доноровфедерального бюджета.Принимая главный финансовый закон, нужно решить вопросвыравнивания бюджетной обеспеченности территорий, указал спикер. По данным Минфина,разница между десятью самыми обеспеченными и малообеспеченными регионами впрошлом году была семикратная, уточнил Володин. Лишь благодаря дотациям разрывудалось сократить до 3,1 раза."Мы могли бы после поступления проекта бюджета вГосударственную Думу посвятить этому вопросу специальные слушания и вместе сМинистерством финансов обсудить вопросы бюджетнойобеспеченности регионов, создания условий для реализации проектов врамках государственно-частного партнерства", – предложил Володин.Международное сотрудничествоПродолжится и активная работа депутатов на международныхплощадках. Володин напомнил, что в весеннюю сессию Россия по просьбебольшинства европейских стран вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы(ПАСЕ).Работу в организации спикер Госдумы призвал выстраивать без двойныхстандартов. Вмешательство в дела суверенныхстран он назвал недопустимым."ПАСЕ в принципе должна пересмотреть стратегию своей работы,исходя не из точечных политических решений, тем более в угоду некоторымстранам, а из подходов, которые могли бы объединить все страны Совета Европы",– сказал Володин.Председатель нижней палаты напомнил об общих задачах: борьбес терроризмом, обеспечении глобальной безопасности. Гармонизациязаконодательства и разработка модельных документов могло бы сплотить разныегосударства, уверен спикер.Не менее важно и сохранение исторической памяти, подчеркнулВолодин. Это особенно актуально на фоне попыток переписать историю. В примерспикер Госдумы привел Польшу, Украину и ряд других стран. Задача парламентариев– предотвратить такие попытки, указал председатель нижней палаты.В ближайшие месяцы должны состояться встречи на несколькихмежпарламентских площадках, рассказал Володин. Среди них – четвертое совещаниеспикеров парламентов Евразии в Казахстане, Парламентская Ассамблея ОДКБ вЕреване, сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России и другиемероприятия.Работая на международных площадках, депутаты Госдумы будутруководствоваться интересами страны и граждан, а также отстаивать принципыневмешательства в дела других стран и верховенства международного права, подчеркнулВолодин.