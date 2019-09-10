Госдума во вторник, 10 сентября, открыла осеннюю сессию – 2019. О приоритетах в работе парламентариев на ближайшие четыре месяца рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По словам спикера, законодателей ждет интересная и напряженная работа.
Госдума во вторник, 10 сентября, открыла осеннюю сессию – 2019. О приоритетах в работе парламентариев на ближайшие четыре месяца рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По словам спикера, законодателей ждет интересная и напряженная работа.
Реализация послания президента
Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание
осенней сессии. Он напомнил, что в законотворческом портфеле находятся более
1300 законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором -
четыре.
Приоритетами парламентариев в ближайшие четыре месяца будет реализация
послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сказал
Володин. Спикер напомнил, что в нижней палате действует специальная рабочая
группа во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым. В ней принимают
участие представители всех фракций.
Председатель нижней палаты отметил, что из 85 пунктов плана
по реализации послания выполнены 55. По девяти из них приняты законопроекты в
первом чтении, также ожидается внесение 14 документов от правительства, сообщил
Володин.
А в плане рассмотрения первоочередных инициатив значатся 24
пункта, уточнил законодатель. Из них девять нормативно-правовых актов приняты в
весеннюю сессию текущего года, восемь – находятся на рассмотрении Думы, а семь
ожидаются от правительства.
По словам Володина, от успеха решения поставленных
президентом задач зависит качество жизни в стране. Спикер обратился к
представителю правительства Александру Синенко с просьбой ускорить внесение
необходимых законопроектов.
Акцент на законах прямого действия
В осеннюю сессию Вячеслав Володин призвал коллег-депутатов
сосредоточиться на законопроектах прямого действия. Работа над такими
нормативно-правовыми актами повышает ответственность парламента, тогда как
документы с отсылочными нормами затягивают вступление законопроекта в
силу.
В пример спикер Госдумы привел ситуацию с законом о
карантине растений. Документ был принят пять лет назад, в 2014 году, но сроки
вступления в силу переносились более 20 раз из-за принятия подзаконных актов. Рассмотрение нормативно-правовых актов прямого действия поддерживается как
президентом, так и главой правительства, подчеркнул председатель нижней палаты.
Еще один плюс таких законопроектов в том, что граждане могут
принять участие в его обсуждении, повлиять на содержание документа через своих
депутатов, сказал спикер Госдумы.
Повышение качества законопроектов
В осеннюю сессию – 2019 Госдума продолжит работать над
повышением качества принимаемых законов. По словам спикера, это главная задача
парламентариев. Он подчеркнул, что для этого на Охотном Ряду проходят широкие
слушания с привлечением граждан, идет активная работа во фракциях и комитетах,
привлекаются эксперты.
"Это дает свои плоды. Мы видим, что качество законов
медленно, но повышается", – констатировал Володин.
Кроме того, парламентарии приступили к анализу
законотворческой деятельности как текущего, так и предыдущих созывов, рассказал
спикер Госдумы. Это необходимо для оперативного изменения законодательства в
случае необходимости, пояснил председатель нижней палаты.
Бюджет и развитие регионов
Одна из главных задач депутатов на ближайшие месяцы -
принятие бюджета на 2020 год и два последующих плановых года. В работе над
главным финансовым документом необходимо говорить о реализации программ государственно-частного
партнерства в регионах, создании новых возможностей для развития там деловой
активности, сказал спикер Госдумы.
В качестве примера Володин привел Калужскую область, которая
избавилась от долгов и из дотационного региона перешла в разряд доноров
федерального бюджета.
Принимая главный финансовый закон, нужно решить вопрос
выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, указал спикер. По данным Минфина,
разница между десятью самыми обеспеченными и малообеспеченными регионами в
прошлом году была семикратная, уточнил Володин. Лишь благодаря дотациям разрыв
удалось сократить до 3,1 раза.
"Мы могли бы после поступления проекта бюджета в
Государственную Думу посвятить этому вопросу специальные слушания и вместе с
Министерством финансов обсудить вопросы бюджетной
обеспеченности регионов, создания условий для реализации проектов в
рамках государственно-частного партнерства", – предложил Володин.
Международное сотрудничество
Продолжится и активная работа депутатов на международных
площадках. Володин напомнил, что в весеннюю сессию Россия по просьбе
большинства европейских стран вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы
(ПАСЕ).
Работу в организации спикер Госдумы призвал выстраивать без двойных
стандартов. Вмешательство в дела суверенных
стран он назвал недопустимым.
"ПАСЕ в принципе должна пересмотреть стратегию своей работы,
исходя не из точечных политических решений, тем более в угоду некоторым
странам, а из подходов, которые могли бы объединить все страны Совета Европы",
– сказал Володин.
Председатель нижней палаты напомнил об общих задачах: борьбе
с терроризмом, обеспечении глобальной безопасности. Гармонизация
законодательства и разработка модельных документов могло бы сплотить разные
государства, уверен спикер.
Не менее важно и сохранение исторической памяти, подчеркнул
Володин. Это особенно актуально на фоне попыток переписать историю. В пример
спикер Госдумы привел Польшу, Украину и ряд других стран. Задача парламентариев
– предотвратить такие попытки, указал председатель нижней палаты.
В ближайшие месяцы должны состояться встречи на нескольких
межпарламентских площадках, рассказал Володин. Среди них – четвертое совещание
спикеров парламентов Евразии в Казахстане, Парламентская Ассамблея ОДКБ в
Ереване, сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России и другие
мероприятия.
Работая на международных площадках, депутаты Госдумы будут
руководствоваться интересами страны и граждан, а также отстаивать принципы
невмешательства в дела других стран и верховенства международного права, подчеркнул
Володин.