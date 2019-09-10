Личная
переписка мужчины с одной из девочек появилась в Сети. Из нее становится очевидно,
что сестры Хачатурян регулярно подвергались запугиваниям, угрозам и
оскорблениям в самых гадких выражениях.
Личная
переписка мужчины с одной из девочек появилась в Сети. Из нее становится очевидно,
что сестры Хачатурян регулярно подвергались запугиваниям, угрозам и
оскорблениям в самых гадких выражениях.
Опубликован
диалог Михаила Хачатуряна с дочерью Ангелиной. Она, как и две ее сестры, обвиняются
в убийстве отца по предварительному сговору.
Мужчина
грозил выгнать сестер Хачатурян из дома и часто нецензурно выражался. В одном из сообщений,
датированном от апреля 2018 года, отец грозится наказать дочерей за то, что в
доме в его отсутствие побывал брат девочек и его друг, передает .
"Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас,
проституток… До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас
публично... Буду бить за
все, убивать буду… Ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай, мразь, ай,
проститутка…" – такая переписка, судя по всему, была для сестер Хачатурян
обычный делом. Примечательно, что на жуткие слова Ангелина в ответных
сообщениях обращается к отцу на Вы и разговаривает с ним уважительно: "Мы даже
не знаем, за что Вы нас выгоняете?"
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