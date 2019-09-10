Личная переписка мужчины с одной из девочек появилась в Сети. Из нее становится очевидно, что сестры Хачатурян регулярно подвергались запугиваниям, угрозам и оскорблениям в самых гадких выражениях.

Личнаяпереписка мужчины с одной из девочек появилась в Сети. Из нее становится очевидно,что сестры Хачатурян регулярно подвергались запугиваниям, угрозам иоскорблениям в самых гадких выражениях.Опубликовандиалог Михаила Хачатуряна с дочерью Ангелиной. Она, как и две ее сестры, обвиняютсяв убийстве отца по предварительному сговору.Мужчинагрозил выгнать сестер Хачатурян из дома и часто нецензурно выражался. В одном из сообщений,датированном от апреля 2018 года, отец грозится наказать дочерей за то, что вдоме в его отсутствие побывал брат девочек и его друг, передает ."Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас,проституток… До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я васпублично... Буду бить завсе, убивать буду… Ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай, мразь, ай,проститутка…" – такая переписка, судя по всему, была для сестер Хачатурянобычный делом. Примечательно, что на жуткие слова Ангелина в ответныхсообщениях обращается к отцу на Вы и разговаривает с ним уважительно: "Мы дажене знаем, за что Вы нас выгоняете?"Материал дополняется