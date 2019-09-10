В студии Дмитрия Борисова обсудили нашумевшую историю из Ставропольского края. 24-летняя роженица Диана Келасова истекла кровью на операционном столе. Родственники умершей появились в эфире сегодняшнего выпуска Пусть говорят на Первом канале.

В студии Дмитрия Борисова обсудили нашумевшую историю из Ставропольского края. 24-летняя роженица Диана Келасова истекла кровью наоперационном столе. Родственники умершей появились в эфире сегодняшнего выпуска"Пусть говорят" на Первом канале.Диане Келасовой проводили кесарево сечение. В процессеизвлечения младенца доктора зафиксировали резкое ухудшение состояния роженицы.Кроме того, из строя вышел кислородный аппарат .По словам близких умершей, Диану оставили в операционной водиночестве. Девушка потеряла около полутора литров крови и скончалась. Более того, в студии "Пусть говорят" младшая сестра Келасовой– Евгения Калайчева сказала, что у Дианы до родов не было показаний к операции.Будущая мама была здорова."Диагноз они поставили – эмболия околоплодными водами ипредлежание плаценты. Нам приписывают порок сердца, увеличение почек,увеличение сердца. Ни в одних анализах этого нет. Делалось УЗИ за три дня до ееродов – все было идеально", – говорит сестра умершей в сегодняшнем выпуске "Пустьговорят".Роды принимала врач с 45-летним стажем – 72-летняя УманскаяЕвгения Федоровна. По словам близких Дианы, в разгар операции медик сослаласьна повышенное давление и ушла ставить себе капельницу. Между тем, вторая акушеркавообще покинула территорию больницы, заявив, что ей необходимо срочно ехать кмужу.В студии программы появилась медсестра Светлана Романович, которая была свидетелемпроизошедшего. Она сообщила, что Диану Келасову пытались спасти. Напомощь к умирающей роженице сбежались врачи со всей больницы. Слова о том, что врачисбежали из операционной – неправдивы."Когда медикаментозно стабилизировали давление – давлениебыло в пределах 120 на мониторе – в тот момент была хирургическая пауза. Мывышли стояли у операционной. Вышла Евгения Федоровна и попросила померить ей давление",– поделилась медсестра.По словам Светланы Романович, с Дианой в тот момент оставалсятолько реаниматолог, который не сразу понял, что роженица истекает кровью. "Заметили,когда кровь начала капать на пол", – шокировала заявлением присутствующих в студиимедсестра.Также выяснилось, что Диана умерла наследующий день после того, как на свет появился ребенок. Какое-то времяКеласова находилась в коме.Между тем, родственники умершей роженицы настаивают – Диану необходимобыло направить в более оснащенную больницу – в краевой центр. В роддоме, кудапопала Диана, нет оборудования для проведения операций.На данный момент по факту смертиДианы Келасовой комиссия министерства здравоохранения Ставропольского края проводит проверку. Управление Следственного комитета по Ставропольскому краю тоже заинтересовалось этим случаем.