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<a href="https://33live.ru/novosti/10-09-2019-vsyu-zhizn-eto-skryvala-volochkova-o-napadenii-na-svoyu-doch.html" target="_blank">Всю жизнь это скрывала: Волочкова о нападении на свою дочь</a> - Анастасия Волочкова на презентации своей обновленной книги Плата за успех откровенно рассказала о личной жизни. Скандально известная балерина высказалась о бывшем муже Игоре Вдовине, их дочери Ариадне и о том, что скрывала всю жизнь.