10.09.2019

2019-09-10 12:40:16

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (33(9682) от 10 сентября 2019 года).

КУРС НА ЗНАНИЯ

В честь начала нового учебного года в московском колледже полиции прошла торжественная линейка. После долгих летних каникул курсанты вновь вернулись в стены учреждения. Более 320 ребят впервые встали в общий строй. Читайте на странице 2.



СЧАСТЬЕ ЕСТЬ, СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ

Поход детей, воспитанников Филимонковского детского дома в 1-й оперативный полк полиции московского главка превратился в неисчерпаемый источник вдохновения. Ребята стали свидетелями необычного выступления полицейских-кавалеристов и сотрудников кинологических подразделений столичного гарнизона полиции. Читайте на странице 2.



ГЛАВНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Необычным выдался этот День знаний для всех учеников, но в особенности первоклассников московской школы № 1799, расположенной на улице Большая Ордынка. Учиться, получать знания они стали ещё даже не попав во двор родной школы. Продолжение на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 31 августа 2019 года назначены: Читайте на странице 3.



«СЕГОДНЯ ДЕТИ — ЗАВТРА НАРОД»!

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве состоялось вручение паспортов группе россиян, достигших 14­летнего возраста. Эта волнующая церемония проходила в преддверии замечательных дат — Дня знаний и 300­летия подразделениям миграции МВД России. Подробности читайте на странице 3.



ПРОГРЕСС ОЧЕВИДЕН

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации состоялось первое заседание Научно-технического совета МВД России под председательством заместителя министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Виталия ШУЛИКИ. Продолжение на странице 3.



ВЫБОР ЗА ЖИТЕЛЯМИ

С 11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Читайте на странице 3.



АЗЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ

Корреспонденты «Петровки, 38» провели один день в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Подробности читайте на странице 4.



«ЛЮДИ ВЕРЯТ ТЕМ, КОГО ПОНИМАЮТ»

Участковый уполномоченный ОМВД России по району Братеево капитан полиции Никита СЛАЖНЕВ служит в органах внутренних дел 12 лет. Он считает, что каждого жителя нужно знать в лицо. Читайте на странице 5.



«ВСТРЕЧАЙ ТО, О ЧЁМ ЧИТАЕШЬ!»

Именно такой девиз был у состоявшегося на Поклонной горе XVII Московского фестиваля прессы. В нём приняли участие ведущие средства массовой информации страны и столицы России, десятки издательских домов и медиакомпаний и даже представители социальных сетей. Продолжение на странице 5.



ЗАДАЧА – ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

Ежегодно в Российской Федерации в ходе расследования уголовных дел более I0 миллионов человек выступают в качестве потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Подробности читайте на странице 6.



ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС АЛЕКСАНДРА ПОПРЯДУХИНА

Трагедия случилась 2 ноября 1973 года. Четверо студентов автомобильного техникума, мечтавших о красивой жизни в США, вооружившись охотничьими ружьями и ножами, попытались угнать пассажирский самолёт ЯК-40. Продолжение на странице 7.



САМЫЙ МОЛОДОЙ ОКРУГ

Семь лет назад территория столицы заметно подросла — был образован ТиНАО. Мы встретились с заместителем начальника УВД самого «юного» округа Москвы — начальником полиции полковником полиции Александром ДРОЖЖИНЫМ и попросили ответить на некоторые вопросы. Читайте на странице 8.



ОХОТА НА «РОМЕО»

Свидание… Казалось бы, что может быть милее и прекраснее знакомства и встречи двух юных сердец? К сожалению, не все встречи заканчиваются «хэппи эндом. Читайте на странице 8.



ШКОЛЬНЫЙ МАРАФОН

В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции УВД по ТиНАО приняли участие в помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подробности читайте на странице 9.



МУДРОСТЬ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Отделение организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ТиНАО насчитывает семь человек, из которых всего трое занимаются проблемами детей (ПДН). Читайте на странице 9.



ОПРАВДАНИЯ НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ

Поводом к проведению заседания офицерского собрания отдела полиции по столичному району Печатники был тяжкий проступок сотрудника подразделения — полицейского взвода отдельной роты ППСП Дмитрия С. Подробности читайте на странице 11.



РУБЛЬ ПИШЕМ, ДВА В КАРМАН ПОШЛО

Про то, что коррупция — это мировое зло, знают все, но вот сколько точно стоит это зло, хоть в рублях, хоть в долларах, абсолютно «железно» подсчитать практически невозможно в силу её суперлатентности. Читайте на странице 11.



ЭВРИКА У БАЛЛИСТОВ-МАСТЕРОВ

Кропотливый труд специалистов по баллистической экспертизе зачастую остаётся в тени, хотя эта криминалистическая специализация по-своему увлекательна и поразительна. Продолжение на странице 12.



БЕССЛАВНЫЕ ПРОВОДЫ

Сведений о московским обер-полицмейстерe Иване Мартыновиче Голохвастове cохранилось весьма немного. Был он представителем дворянского рода выходцев из Литвы, поступивших на службу князю Дмитрию Донскому. Читайте на странице 13.



КОМУ ЗАВИДУЮТ ЛЁТЧИКИ?

Завершившийся 14-й Московский авиационно-космический салон (МАКС-2019) сразу вызвал к жизни огромный перечень цифр. Конечно, очень важных — в мероприятии приняли участие, по приглашению Рособоронэкспорта, 120 официальных делегаций. МАКС-2019 собрал 839 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежные кампании. Читайте на странице 13.



ЗАИКОНОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ

В числе исторических зданий в Китай-городе находится Заиконоспасский монастырь. Название своё он получил оттого, что стоит за Иконным рядом и главная церковь в нём — во имя Нерукотворного образа всемилостивого спаса. Продолжение на странице 14.



УЭЙН ПО ПРОЗВИЩУ ВЕЛИКИЙ

Несомненно, он, Уэйн Гретцки, выдающийся хоккеист. Вот его личный список (заметим — сокращённый) спортивных достижений в НХЛ: 1075 заброшенных шайб, 2299 результативных передач. Читайте на странице 14.



ГДЕ НАХОДИТСЯ СТРАНА ЧУДЕС?

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом ГУ МВД России по г. Москве» общественники рассказали маленьким слушателям Филимонковского детского дома-интерната об истории музыкальной сказки (дискоспектакля) «Алиса в Стране чудес» и приоткрыли тайны его создания. Читайте на странице 15.



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