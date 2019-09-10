За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 ДТП, в которых 6 человек погибли и более 60 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 63 получили ранения различной степени тяжести, в том числе погибли 2 детей и 14 травмированы. Зарегистрировано 1 ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Произошло 348 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский районПо предварительной информации, 2 сентября 2019 г. около 21:50 на 4 км автодороги «д.Ляпино-А-108» 49-летний водитель автомобиля «Опель-Астра», двигаясь в сторону автодороги «А-108», допустил съезд в правый по ходу движения кювет и наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пассажир с различными травмами был госпитализирован.Ленинский районПо предварительной информации, 3 сентября 2019 г. около 21:10 у д.44 по улице Чайковского в г. Владимире водитель автомобиля «ГАЗ – 3302» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ – 2115» под управлением водителя 1990 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2017 г.р. и водитель автомобиля «ГАЗ – 3302» направлены на амбулаторное лечение, водитель автомобиля «ВАЗ – 2115» с разными травмами госпитализирован.Ленинский районПо предварительной информации, 4 сентября 2019 г. около 18:10 у д.3 на ул. Проспект Ленина в городе Владимире 42-летний водитель автомобиля «Фиат – Альбеа» при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо по краю проезжей части дороги во встречном направлении велосипеду «BATTAGLIN» под управлением водителя 1988 г.р. После столкновения велосипедист упал и ударился головой об припаркованный у края проезжей части дороги автомобиль «Лада – Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист был направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 8 сентября 2019 г. около 13:20 на 109 км автодороги М-7 «Волга» 64-летний водитель автомобиля «Дэу – Тико» при развороте не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо в попутном направлении автомобилю «Пежо – 408» под управлением водителя 1988 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Дэу – Тико» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир 1947 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир 1969 г.р. госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Также пострадал пассажир автомобиля «Пежо – 408» - ребенок 2005 г.р. (госпитализирован).Ковровский районПо предварительной информации, 8 сентября 2019 г. около 18:20 у д.34 на проспекте Ленина в городе Коврове 39-летний водитель автомобиля «Тойота - Рав 4» при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении мотоциклу «Сузуки» под управлением водителя 1985 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла «Сузуки» с сотрясением и ушибом головного мозга госпитализирован.