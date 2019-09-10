Телеведущая не смогла сдержать эмоций из-за усталости. Ольга Бузова поскандалила перед участниками реалити-шоу Дом-2.

Телеведущая не смогла сдержатьэмоций из-за усталости. Ольга Бузова поскандалила перед участниками реалити-шоу "Дом-2".Запись очередного выпуска программы "Бородинапротив Бузовой" началась с большим скандалом. Ольга Бузова пришла в ярость,когда съемки не стартовали в назначенное время.По словам знаменитости, она двачаса ждала в гримерной пока все соберутся. Бузова просто-напросто потеряла терпение, у нее началась истерика."Вы нормальные вообще? Я простоне понимаю, сколько можно вас ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то впять утра встала, все хотят домой. Где операторы? Нет, в таком случае я вообщене буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть вгримерке?" – раскричалась звезда.Отметим, что нервозное состояниевполне объяснимо. В последнее время телеведущая вынуждена решатьмножество проблем и не всегда своих.Например, недавно стало известно, что у отцазнаменитости долги перед налоговыми органами. Это известие больно ударило порепутации . Обещания в скором временипогасить просроченные счета невыправили ситуацию.