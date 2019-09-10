Телеведущая не смогла сдержать
эмоций из-за усталости. Ольга Бузова поскандалила перед участниками реалити-шоу Дом-2.
Телеведущая не смогла сдержать
эмоций из-за усталости. Ольга Бузова поскандалила перед участниками реалити-шоу "Дом-2".
Запись очередного выпуска программы "Бородина
против Бузовой" началась с большим скандалом. Ольга Бузова пришла в ярость,
когда съемки не стартовали в назначенное время.
По словам знаменитости, она два
часа ждала в гримерной пока все соберутся. Бузова просто-напросто потеряла терпение, у нее началась истерика.
"Вы нормальные вообще? Я просто
не понимаю, сколько можно вас ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то в
пять утра встала, все хотят домой. Где операторы? Нет, в таком случае я вообще
не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в
гримерке?" – раскричалась звезда.
Отметим, что нервозное состояние
вполне объяснимо. В последнее время телеведущая вынуждена решать
множество проблем и не всегда своих.
Например, недавно стало известно, что у отца
знаменитости долги перед налоговыми органами. Это известие больно ударило по
репутации . Обещания в скором времени
погасить просроченные счета не
выправили ситуацию.