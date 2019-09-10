Элина Быстрицкая умерла еще весной. Однако до сих пор близким не дает покоя обстоятельства смерти легендарной артистки.

Элина Быстрицкая умерла еще весной. Однако до сих пор близким не дает покоя обстоятельства смерти легендарной артистки.Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года. Незадолго до смерти артистка почти полностью ослепла и не вставала с постели. Как утверждает Telegram-канал Baza, Следственный комитет Москвы подозревает, что легендарную советскую актрису могли заморить голодом родственники.К следователям обратились близкие знакомые Элины Быстрицкой, которые заявили, что якобы ее семья специально ограничила круг общения, не допускала к ней врачей и сменила сиделок. После этого, по словам знакомых актрисы, актрису целенаправленно довели до крайней степени истощения.В своем заявлении друзья отметили, что это продолжалось на протяжении нескольких месяцев, и вкупе всех этих обстоятельств оказалось достаточно для того, чтобы у 91-летней женщины обострились тяжелые хронические заболевания и в конце концов она скончалась в реанимации частной московской клиники. В итоге, свою проверку следователи ГСУ СК по Москве начали 23 августа.Интересно, что обстоятельствами смерти Элицы Быстрицкой заинтересовалась ее коллега, актриса Зинаида Кириенко. "Недавно я была на похоронах , с которой у нас всегда складывались добрые отношения. Вы даже не представляете... Мне кажется, это требует расследования, потому что в гробу у нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак. – Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле", – говорила корреспонденту "Дни.ру" артистка.Кириенко призналась, что поразилась, увидев артистку. "Она лежала в гробу вся усохшая, истощенная, как ребенок. Что это такое? Почему там с ней никого не было? Это же тоже героиня нашего кино! Это же целая эпоха!" – возмутилась Зинаида Кириенко.