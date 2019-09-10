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<a href="https://33live.ru/novosti/10-09-2019-zavorotnyuk-vystupila-s-neozhidannym-obrashheniem-na-volne-sluxov-o-rake.html" target="_blank">Заворотнюк выступила с неожиданным обращением на волне слухов о раке</a> - Не утихают слухи, будто Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Тем неожиданнее прозвучало обращение популярной актрисы к общественности, которое она разместила у себя в Instagram-аккаунте.