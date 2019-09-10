Эксперты высказывают недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского. Из-за новой инициативы главы государства десятки тысяч украинцев могут остаться без средств к существованию.
Эксперты высказывают недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского. Из-за новой инициативы главы государства десятки тысяч украинцев могут остаться без средств к существованию.
Во время вступления в должность президента Зеленский
говорил, что перед ним стоит задача вернуть в страну земляков, которые
вынуждены были уехать за рубеж. Но некоторые шаги президента противоречат его
словам, недоумевает украинский политолог Николай Спиридонов.
Он раскритиковал Зеленского за ужесточение налоговой
политики. В Верховную раду внесли законопроект, облагающий дополнительными
взысканиями горнодобывающие предприятия, отметил эксперт.
Но эти организации и без того являются главными
налогоплательщиками страны, возмутился Спиридонов. Только за прошлый год они
перечислили в бюджет 20 миллиардов гривен, написал аналитик на своей странице в
Facebook.
Из-за политики в его родном городе, Кривом Роге,
без средств к существованию могут остаться десятки тысяч людей, констатировал
политолог. Он предположил, что президент идет на поводу у олигарха Игоря
Коломойского, который хочет усложнить жизнь своим бизнес-конкурентам.
Но это лишь полбеды. От ужесточения налоговой политики и без
того невысокая инвестиционная привлекательность Украины может упасть еще ниже,
полагает эксперт.
Невыполненные обещания грозят украинскому лидеру потерей
рейтинга уже к концу года. Вместо реальных дел Владимир занимается
самопиаром, полагает политический аналитик Олег Соскин. Эксперт уверен, что
глава государства не умеет достигать поставленных целей.