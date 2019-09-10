Эксперты высказывают недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского. Из-за новой инициативы главы государства десятки тысяч украинцев могут остаться без средств к существованию.

Эксперты высказывают недовольство политикой президента Украины Владимира Зеленского. Из-за новой инициативы главы государства десятки тысяч украинцев могут остаться без средств к существованию.Во время вступления в должность президента Зеленскийговорил, что перед ним стоит задача вернуть в страну земляков, которыевынуждены были уехать за рубеж. Но некоторые шаги президента противоречат егословам, недоумевает украинский политолог Николай Спиридонов.Он раскритиковал Зеленского за ужесточение налоговойполитики. В Верховную раду внесли законопроект, облагающий дополнительнымивзысканиями горнодобывающие предприятия, отметил эксперт.Но эти организации и без того являются главныминалогоплательщиками страны, возмутился Спиридонов. Только за прошлый год ониперечислили в бюджет 20 миллиардов гривен, написал аналитик на своей странице вFacebook.Из-за политики в его родном городе, Кривом Роге,без средств к существованию могут остаться десятки тысяч людей, констатировалполитолог. Он предположил, что президент идет на поводу у олигарха ИгоряКоломойского, который хочет усложнить жизнь своим бизнес-конкурентам.Но это лишь полбеды. От ужесточения налоговой политики и безтого невысокая инвестиционная привлекательность Украины может упасть еще ниже,полагает эксперт.Невыполненные обещания грозят украинскому лидеру потерейрейтинга уже к концу года. Вместо реальных дел Владимир занимаетсясамопиаром, полагает политический аналитик Олег Соскин. Эксперт уверен, чтоглава государства не умеет достигать поставленных целей.