Не секрет, что между членами королевской семьи идет вражда за популярность. Тем не менее, для многих удивителен факт, что Миддлтон побила Маркл в борьбе за поклонников.

Не секрет, что между членами королевской семьи идет вражда за популярность. Тем не менее, для многих удивителен факт, что Миддлтон побила Маркл в борьбе за поклонников.О неприязненном отношении двух герцогинь неизвестно, пожалуй, разве что слепо-глухо-немому. Меган стала негласной конкуренткой Кейт с тех пор, как вышла замуж за принца Гарри.Девушка часто позволяла себе различные выходки, привлекающие внимание поклонников. Порой поступки Маркл вызывали не только недоумение, но и откровенное неодобрение британской публики.Напомним, ранее герцогиня Сассекская Англию без мужа и ребенка, ради того, чтобы поболеть за свою подругу Серену Уильямс на открытом чемпионате Соединенных штатов по теннису. Тогда общественность не только своеволием красотки-Меган, но и тем фактом, что во время спортивного мероприятия девушка оставила четырехмесячного малыша, который находился на грудном вскармливании.В британской прессе писали, что при таком поведении Маркл бесполезно защищать от критики. Девушка делает все для того, чтобы на нее вылилось как можно больше негатива.Неудивительно, что при таком раскладе Instagram-аккаунт герцогов Кембриджских лихо обставил страницу Сассекских по подписчикам. В Instagram Кейт Миддлтон более десяти миллионов подписчиков, в то время как страничку Маркл читает девять миллионов 400 тысяч человек. Впрочем, сложно не согласиться, что числа в любом случае внушительны. Поклонники британской короны стараются следить за обеими представительницами прекрасного пола.