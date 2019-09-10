Потерпевшая хранила транспортное средство в подъезде многоквартирного дома.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Весной текущего года в отдел полиции города Покрова обратилась 33-летняя местная жительница, сообщившая, что у неё был похищен велосипед. Женщина пояснила, что хранила транспортное средство в подъезде многоквартирного дома.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали подозреваемого. Злоумышленник, ранее судимый местный житель, в содеянном сознался, пояснив, что похищенное реализовал сразу после продажи.Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 5000 рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на при частность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам простые правила, соблюдение которых поможет снизить вероятность того, что велосипед станет предметом преступного посягательства.1. Не стоит оставлять велосипеды в подъездах жилых домов или около таковых, а также без присмотра в местах массового скопления людей. Фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго.2. Выбирайте прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать.3. Обязательно осмотрите объект, к которому собираетесь приковать свой транспорт: желательно, чтобы он был крепко зафиксирован.4. Сохраняйте документы, которые прилагаются к велосипеду при покупке, а также сделайте фото транспортного средства. В случае, если оно будет похищен, наличие информации на материальных носителях увеличит вероятность успешного завершения поиска велотранспорта.Если в отношении вас или вашего имущества совершены противоправные действия, необходимо как можно раньше обратиться в полицию.