Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков

Его обвиняют в незаконном хранении наркотиковЖителя Юрьев-Польского района обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчину задержали летом этого года. Во время досмотра правоохранители изъяли пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза показала, что в пакете была конопля, массой более 260 граммов.По словам мужчины, растения он собрал в лесу и планировал использовать их для личного потребления. Уголовное дело передано в суд.Мужчине грозит от 3-х до 10-ти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.