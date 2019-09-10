Любое изменение во внешности знаменитостей не остается незамеченным. Так звезда сериала Папины дочки Елизавета Арзамасова удивила поклонников огромным животом.

Любое изменение во внешности знаменитостей не остается незамеченным. Так звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова удивила поклонников огромным животом.Юная актриса постоянно радует аудиторию изменением внешности. Многие знают и любят девушку как Галину Сергеевну из ситкома, выходившего на телеканале СТС. Напомним, что сниматься в различных экранных проектах Елизавета начала с 6 лет.Не так давно артистка закончила продюсерский факультет Института кино и телевидения им. Литовчина. Сейчас Арзамасова входит в попечительский совет фонда "Старость в радость". Девушка ведет активную творческую жизнь, и поэтому, когда актриса Нонна Гришаева выложила на своей странице в социальной сети Instagram неожиданную публикацию, многие поклонники "Галины Сергеевны" озадачились увиденным.На фото Гришаева нежно обнимает свою экранную дочь за огромный живот. Снимок артистка подписала так:"Скоро стану бабушкой (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.). Впрочем, Гришаева уточнила, что это шутка. Тем более, что отчетливо заметен факт накладного живота у Елизаветы.Впрочем, поклонники все равно отреагировали благожелательно, несмотря на тот факт, что любимая знаменитость еще не спешит делиться радостными вестями. Многие отметили, что интересное положение идет Арзамасовой."Какая красота!", "Поздравляю, такой классный животик!", "Девчонки,вы замечательные!", – эти и другие теплые слова оставили фолловеры звезды под фотографией.