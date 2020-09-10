Ольга Деева теперь управляет дошкольным образовательным учреждением.

О том, что Ольга Деева стала заведующей детским садом в микрорайоне Юрьевец, сообщило управление образования города Владимира. Ей доверили руководство новым учреждением дошкольного образования №11. Садик открылся этим летом, строительство шло негладко. Площадку начали готовить еще лет 10 назад, потом строили больше четырех лет, затем строительная компания не могла договориться с мэрией о финансах... Наконец, в июне открылись четыре дежурные группы, а сейчас он должен работать в обычном режиме, организацией которого и занимается Ольга Деева. Новая заведующая закончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности "экономист".Напомним, что она была главой города с 2015 года. В июле этого года Ольга Деева подала в отставку, сейчас эту должность занимает Лариса Пышонина.А в единый день голосования во Владимире будут выберут нового главу.