Узнал, что можно подать заявление на кредитные каникулы, но до определенного срока. Когда еще можно и все ли имеют право на отсрочку? Евгений Мирошниченко, предприниматель На вопрос ..

Узнал, что можно подать заявление на кредитные каникулы, но до определенного срока. Когда еще можно и все ли имеют право на отсрочку?Евгений Мирошниченко, предпринимательНа вопрос отвечает заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.По федеральному закону №106 граждане, чей доход в 2020 году снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, имеют право на получение кредитных каникул на 6 месяцев. 30 сентября у владимирцев истекает возможность обратиться за кредитными каникулами. При этом Банк России рекомендовал кредиторам до конца года продолжать реструктурировать кредиты и займы по собственным программам и не начислять пени и штрафы по ним.Воспользоваться льготным периодом по закону о кредитных каникулах можно, если кредит или заем соответствует необходимым условиям. Финансовая организация должна разъяснить клиенту различия между условиями, зафиксированными в законе, и собственной программой банка, а также информировать клиента о том, что при рефинансировании по банковской программе он потеряет право на льготный период, который можно получить по закону. Банк России рекомендует сообщать информацию письменно и до заключения договора о рефинансировании кредита или займа на условиях банка.