Таких как Игорь Гуляев на западе называют self-made man. Он родился в небольшом казахстанском городке в семье шахтера. И, конечно, никогда и подумать не мог, что его творения будут украшать гардеробы самых ярких звезд – Аллы Пугачевой, Лолиты, Анны Нетребко, Юсифа Айвазова, Филиппа Киркорова, Леры Кудрявцевой, Валерии, Елены Ваенги, Николая Баскова и многих других. Корреспондент Дни.ру побывал в бутике у знаменитого дизайнера.

Таких как Игорь Гуляев на западе называют self-made man. Он родился в небольшом казахстанском городке в семье шахтера. И, конечно, никогда и подумать не мог, что его творения будут украшать гардеробы самых ярких звезд – Аллы Пугачевой, Лолиты, Анны Нетребко, Юсифа Айвазова, Филиппа Киркорова, Леры Кудрявцевой, Валерии, Елены Ваенги, Николая Баскова и многих других. Корреспондент "Дни.ру" побывал в бутике у знаменитого дизайнера.Игорь, Ваша дебютная коллекция была представлена в конце 2009 года на Неделе моды в Санкт-Петербурге. А кто из звезд появился в наряде Вашего бренда первым?Именно в платье появилась певица Слава, так как до этого я создавал только верхнюю одежду. Для выступления на "Золотом граммофоне" я сшил для нее черное вечернее платье, которое очень хорошо помню. Она выпускала песню "Одиночество – сволочь" и я придумал, как мне кажется, очень подходящий образ. А заодно создал образы для ее балета. Словом, сразу было все серьезно. В следующем роскошном платье появилась Лера Кудрявцева на музыкальной премии. С этого времени наш Модный дом стал ассоциироваться как дом, создающий вечерние наряды.Давайте вспомним и звезд мировой величины, которые были замечены в творениях Модного дома IGORGULYAEV.В изделиях из моей первой коллекции появились Монтсеррат Кабалье, Шерон Стоун, Орнелла Мути, Лара Фабиан, Голди Хоун и, конечно, Уитни Хьюстон. Многие тогда шептались у меня за спиной: "Откуда взялся этот мальчишка? Наверное, кто-то заплатил!" Хотя я пришел в профессию, пройдя серьезную школу в меховой индустрии. Помню, как за несколько месяцев до своей первой коллекции, прилетев в Китай и увидел в витрине одного из модных магазинов копию своего творения. Причем бутик, представляющий копии моих работ, рассказывал своим клиентам, будто эти коллекции создает итальянский дизайнер. Именно в этот момент я понял, что это знак свыше. Раз меня подделывают, значит время начать свою карьеру дизайнера.Не могу не спросить про Аллу Пугачеву, которая часто появляется в свете в придуманных Вами нарядах. Как и когда Вы с Примадонной познакомились?Это было еще в Петербурге. В то время я являлся студентом Университета Профсоюзов, а у Аллы Борисовны были сольные концерты. И, конечно же, я не мог пропустить это, являясь большим поклонником творчества Примадонны. Помню, как купил этот билет, помню, как считал минуты до начала концерта. И настолько обнаглел, что во время песни "Молодой человек, пригласите танцевать" выскочил на сцену и пригласил Аллу Борисовну на танец. Даже не понимаю, как охрана меня пропустила к ней. Видимо мое желание было настолько нереальным, что я пронесся как ракета (Смеется). Прошло много лет. Я переехал жить в Москву. И следующую нашу встречу я не мог не запомнить. Это было на юбилее Николая Баскова. Я увидел Примадонну и чуть не потерял дар речи. Алла Борисовна вышла из своей машины в изделии моего Модного дома. Как же мне было приятно! Чуть позже на программе "Фактор А" Филипп Киркоров представил нас друг другу. Я вошел к Алле Борисовне в гримерную. Увидев меня, она сказала: "Там вот ты какой, Гуляев! А почему в черном?" Я не растерялся: "Пугачева научила!" "Наш пацан!" – ответила певица. Я искренне рад, что наши дороги пересеклись!В прошлом году, когда Пугачева давала концерты в Москве и Минске, она выходила на сцену в придуманных Вами нарядах. Как они создавались?Перед своим юбилейным концертом Алла Борисовна позвонила мне и сказала: "Нужен красивый, стильный и удобный образ для концерта в Кремле". Мы обсудили все детали будущего наряда, создали специально ткань, нанесли металлизированное напыление, использовали все современные технологии, чтобы Примадонна выглядела эффектно.Пугачеву часто осуждают за любовь к коротким юбкам. Как Вы к этому относитесь?Меня об этом можете даже не спрашивать! Я одобряю любой ее выбор, потому что ей все к лицу. Она – мой главный мотиватор в жизни и образец для подражания. Недавно отшил для нее целую летнюю коллекцию, а выгуливать негде – то лета нет, то мероприятий, то карантин. Алла Борисовна смеется: "Значит, к лету следующего года мы готовы!"3 Сен 2020 в 11:53 PDTВсегда ли Алла Борисовна бывает довольна тем, что Вы создаете для нее?Конечно, мы спорим! Конечно, я прислушиваюсь к мнению Примадонны. У нее невероятное чутье и виденье. И, конечно же, опыт. А когда она в моем изделии подходит к зеркалу, я вижу, как у нее горят глаза. В ней живет все та же задорная девчонка. Сколько в ее жизни было этих красивых нарядов, а она все так же радуется, когда видит красоту. Это так круто!